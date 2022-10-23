От Ястынской до Элиты: какие планы строятся на красноярское метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветку красноярского метро могут продлить от Шахтеров, через Молокова, до Ястынской. Об этом сообщают «Дела».

Как пишет издание, красноярская мэрия выдала справку в ответ на запрос совета депутатов, в которой сообщается, что на втором этапе строительства метрополитена ветку могут проложить по вышеуказанному маршруту.

Что касается третьего этапа, то во время него также запланировано строительство тоннеля от платформы «Высотная» до микрорайона Ботанический, Бугачево, Минино и Элиты.