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Происшествия22 октября 2022 8:46

С начала года в Красноярском крае потерялись 113 человек

Нашли не всех
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
С начала года в Красноярском крае потерялись 113 человек

С начала года в Красноярском крае потерялись 113 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2022 года потерялись 113 человек. Об этом сообщает Служба спасения региона.

В общей сложности спасателям поступило 91 обращение о пропаже 113 человек. Найдено 77 человек, еще 36 человек числятся пропавшими.

Так, 21 октября в Шушенском районе разыскивали 37-летнего мужчину, пропавшего в районе «Большая Пашкина». Спасатели обследовали 8 километров леса и гор, а также 150 километров береговой линии, но сибиряка так и не нашли. Поиски продолжаются.