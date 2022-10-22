С начала года в Красноярском крае потерялись 113 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2022 года потерялись 113 человек. Об этом сообщает Служба спасения региона.

В общей сложности спасателям поступило 91 обращение о пропаже 113 человек. Найдено 77 человек, еще 36 человек числятся пропавшими.

Так, 21 октября в Шушенском районе разыскивали 37-летнего мужчину, пропавшего в районе «Большая Пашкина». Спасатели обследовали 8 километров леса и гор, а также 150 километров береговой линии, но сибиряка так и не нашли. Поиски продолжаются.