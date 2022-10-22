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Происшествия22 октября 2022 8:38

В Новоселовском районе загорелась кровля котельной

Причина пожара выясняется
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Новоселовском районе загорелась кровля котельной. Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Новоселовском районе загорелась кровля котельной. Фото: МЧС по Красноярскому краю

Утром 22 октября в поселке Толстый Мыс Новоселовского района загорелась кровля местной котельной. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

К моменту приезда пожарных огонь угрожал распространиться на большую площадь. Пришлось вскрывать крышу и проводить проливку. Площадь пожара составила 616 квадратных метров, но на работу котельной возгорание не повлияло. Пострадавших нет.

Пожар тушили в течение около 4 часов. В ликвидации огня участвовали 23 сотрудника МЧС и 6 единиц техники.