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Здоровье22 октября 2022 8:26

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 167 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 22 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 167 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 167 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ковидом за сутки заболели 167 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в крае коронавирусом заболели 419 832 человека. Госпитализировано за сутки 34 человека. Выздоровели за сутки 205 человека, в общей сложности - 406 572 пациента.

К сожалению, люди продолжают умирать от коронавируса. Так, за сутки жертвами болезни стали еще 5 человек. С начала пандемии от вируса скончалось 11 099 человека.