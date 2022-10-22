В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 167 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ковидом за сутки заболели 167 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в крае коронавирусом заболели 419 832 человека. Госпитализировано за сутки 34 человека. Выздоровели за сутки 205 человека, в общей сложности - 406 572 пациента.

К сожалению, люди продолжают умирать от коронавируса. Так, за сутки жертвами болезни стали еще 5 человек. С начала пандемии от вируса скончалось 11 099 человека.