В Красноярске автоподборщик обманул клиента на 250 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярец лишился 250 тысяч рублей, доверившись автоподборщику. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Мужчина рассказал другу, что хочет купить машину, но сомневается в выборе. Тот посоветовал обратиться к автоподборщику, который помог бы найти оптимальный вариант.

Такой человек был найден. И даже удалось подобрать автомобиль – «Тойота Калдина». Находилось авто в другом регионе. Сибиряк отправил покупать машину автоподборщика, дав ему 250 тысяч рублей, а за услуги договорились расплатиться при получении машины.

Однако подборщик деньги присвоил себе и перестал выходить на связь. В дальнейшем полицейские выяснили, что 34-летний мужчина потратил деньги на себя. В его отношении завели уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Автоподборщику грозит до 6 лет колонии.