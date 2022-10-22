В Минусинске задержали подозреваемого в серии краж из гаражей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из гаражей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В течение месяца в полицию поступило несколько заявлений из-за гаражных краж. Вскоре полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Хакасии. Парень срывал замки подручными средствами и выносил из гаражей шины, надувные лодки и инструменты. Часть краденого он хранил в собственном гараже. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Сейчас жителю Хакасии вменяют три эпизода краж. В его отношении заведено уголовное дело.