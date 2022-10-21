Петр Хохлов. Фото: https://t.me/petr_hohlov

Главу Ачинского района Петра Хохлова временно отстранили от должности за халатность. Об этом 21 октября 2022 года сообщили в пресс-службе краевого суда.

7 мая 2022 года в селе Белый Яр пожар уничтожил 52 частных дома. Результаты прокурорской проверки показали, что изначально возгорание произошло на свалке, расположенной недалеко от Белого Яра. Потом из-за сильного ветра огонь перекинулся сначала на сухую траву, а далее на дома жителей поселка.

Как уточнили в прокуратуре, еще в 2020-м году суд вынес решение о том, что администрация района должна была ликвидировать эту свалку. Однако, за 2 года участок от мусора так и не был очищен.

21 октября 2022 года суд Железнодорожного района временно отстранил Петра Хохлова от должности.

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