Полицейский из Железногорска стал лучшим участковым 2022 года Красноярского края

Александр Кузнецов

Жители Красноярскоо края на протяжении 10 дней выбирали лучшего участкового путем онлайн-голосования на сайте МВД. Больше всего голосов набрал участковый уполномоченный пункта полиции поселка Подгорный майор полиции Александр Кузнецов.

В органах внутренних дел он служит с 2004 года, за это время заработал авторитет среди коллег и жителей своего участка.

После победы в региональном этапе Александру Кузнецову предстоит отстаивать честь Красноярского края на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».

Поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru с 1 ноября. А кто же станет лучшим участковым России, мы узнаем 17 ноября.