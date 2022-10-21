Фото: стопкадр из видео Красноярской епархии

20 октября митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился со словами поддержки к главе региона Александру Уссу после ареста его сына Артема в Италии. Видео опубликовала Красноярская епархия.

Митрополит пожелал Александру Уссу силы духа и мужества. Арест Артема Усса в Милане Пантелеимон назвал исторической несправедливостью:

- Я всей душой соучаствую в ваших испытаниях, но кто может так испытывать, переносить возникшие сложности, как мать, отец. Но пусть они Вас не сломят, а укрепят. Жизнь побеждает и победит. Храни Вас Господь. Будем молиться, веровать и надеяться.

Напомним, что Артема Усса арестовали 17 октября в аэропорту Милана в Италии по запросу США. Его, еще четырех россиян и двух венесуэльцев обвиняют в незаконном обходе санкций и контрабанде нефти.