В Красноярске для мобилизованных открыли курсы первой помощи

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В Красноярске появились курсы первой помощи для всех мобилизованных. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, будущих солдат будут обучать основам медицинской самопомощи и спасения людей абсолютно бесплатно.

На курсах несколько программ. Как отмечает руководитель регионального представительства «Красного креста», зампред комитета по охране здоровья и соцполитике Алена Миронова, самая востребованная – базовая. Её специально адаптировали для тех, кто уходит в зону действия СВО. За знаниями обращаются не только мобилизованные, но и контрактники, а также добровольцы.

Отметим, что не только военные и резервисты могут записаться на курсы первой помощи, но и все желающие. Записаться на обучение можно по телефону +7(391) 291-85-85.