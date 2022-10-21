Жительница Ачинска потратила все накопления и взяла кредит на услуги «ясновидящих»

Жительница Ачинска взяла отдала более 200 тысяч рублей мошенникам-экстрасенсам Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 200 тысяч рублей 60-летняя жительница Ачинска перевела мошенницам, которые по очереди снимали с нее «порчу». Личности злоумышленников устанавливаются полицией, рассказали в ГУ МВД.

Схема оказалась проста. В сентябре женщина добавила в «друзья» в одной из социальных сетей якобы экстрасенса. «Подруга» сразу же заявила, что видит порчу. За ее снятие она запросила 5 тысяч рублей. Ачинка деньги перевела, но результата от «ритуала» не почувствовала.

Уже в октябре женщине написала другая ясновидящая. За 22 тысячи рублей она гарантировала стопроцентный результат от своей работы. Деньги, объяснила мошенница, пойдут на покупку живого петуха и атрибутов для ритуала. Чтобы закрепить успех от проведенного обряда, на следующий день гадалка запросила еще 65 тысяч – на покупку барана.

Накопления 60-летней женщины на этом закончились, после чего аферистка отправила ей фотографию с изображением могильной плиты с фотографией потерпевшей и ее родных.

Чтобы избежать «проклятия», жительница Ачинска написала первой лжецелительнице. Для оплаты ее услуг она взяла кредит и отдала 120 тысяч рублей.

От оформления дальнейших кредитов ачинку спасла дочь. Узнав все подробности этой истории, она отправилась с матерью в отдел полиции, где они написали заявление.

В следственном отделе завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – до 5 лет лишения свободы.