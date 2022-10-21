Виновник ДТП с грузовиком на Николаевском мосту в Красноярске объяснил аварию плохим самочувствием

Фото: ГИБДД

В Красноярске водитель грузовика, врезавшийся в ограждение на Николаевском мосту, объяснил ДТП плохим самочувствием. Как сообщили в ГИБДД, мужчина заявил, что ему поплохело и он не справился с управлением.

После аварии, пребывая в шоке, водитель бросил машину и ушел домой. Но потом, вернувшись в нормальное состояние, он сам позвонил в ГИБДД и сообщил о случившемся.

Сейчас водителю грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет, либо арест до 15 суток.