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Происшествия21 октября 2022 7:09

Виновник ДТП с грузовиком на Николаевском мосту в Красноярске объяснил аварию плохим самочувствием

Он врезался в ограждение и разбил авто
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске водитель грузовика, врезавшийся в ограждение на Николаевском мосту, объяснил ДТП плохим самочувствием. Как сообщили в ГИБДД, мужчина заявил, что ему поплохело и он не справился с управлением.

После аварии, пребывая в шоке, водитель бросил машину и ушел домой. Но потом, вернувшись в нормальное состояние, он сам позвонил в ГИБДД и сообщил о случившемся.

Сейчас водителю грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет, либо арест до 15 суток.