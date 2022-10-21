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Общество21 октября 2022 6:50

Показывающие количество свободных мест на парковке табло появились в Красноярске

Подобные устройства установят у еще нескольких туробъектов
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Информационное табло, которое показывает количество свободных мест на парковке, появилось в районе заезда к Николаевской сопке в Красноярске. В мэрии города пояснили, что это было сделано для удобства водителей.

Подобную практику планируют расширить еще на несколько туристических объектов. Оборудование появится в районе эко-парка «Гремячая грива», возле Восточного и Центрального входов на Столбы, а еще на парковочной площадке рядом с Торгашинской лестницей.

Напомним, самая длинная в стране лестница, которая ведет на Торгашинский хребет, стала победителем всероссийской премии «Эксперт года». Достопримечательность планируют развивать дальше: на вершине хребта установят лавочки, домики и стенды с информацией.