В Кодинске на городском хоккейном корте установили систему освещения

На катке установлены специальные светильники, которые будут исправно работать даже при очень низких температурах. Фото предоставлено компанией

На хоккейном корте Кодинска в Кежемском районе Красноярского края завершили монтаж системы освещения. Подрядная организация смонтировала над кортом 100 светильников для высоких пролетов на штангах, на стенах – 100 светильников в специальном исполнении для тяжелых условий среды (низкие температуры), дополнительные светодиодные светильники для обозначения выходов и все сопутствующее электротехническое оборудование, включающее блоки управления и распределительные щиты. Общая стоимость оборудования и работ составила 1,4 млн рублей, которые выделило АО «Богучанская ГЭС» по программе благотворительной и спонсорской деятельности.

Спортивный клуб «Энергия» работает в Кодинске с 2011 года. Рядом с хоккейным кортом для спортсменов и любителей спорта оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Клуб успешно выступает на краевых соревнованиях «Олимпийская зима Красноярья» и зимних спортивных играх муниципальных районов Красноярского края. Благодаря поддержке РусГидро и Богучанской ГЭС, кодинские спортсмены могут заниматься круглогодично и проводить тренировки как по хоккею с шайбой, так и с мячом.

Энергетики также регулярно поддерживают развитие зимних видов спорта в Кежемском районе и Кодинске. В начале 2022 года для оснащения спортивной площадки клуб приобрел многоразовую разметочную ленту, обозначающую боковые и лицевые линии, активную сушилку на 30 пар коньков и силовую станцию для тренировок юных хоккеистов. Для организации соревнований и массовых мероприятий приобрели акустическую систему, в которую входят всепогодная звуковая колонка, микшерный пульт, радиоузел, усилитель мощности и вокальная радиосистема с микрофоном. На катке установлены камеры наблюдения (в помещении для хранения инвентаря и наружная), подключенные к видеорегистратору. В сентябре клуб «Энергия» получил современное электронное табло размером 1,8 на 2,7 метров для размещения оперативной информации по матчу для тренеров, игроков и зрителей.