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Общество21 октября 2022 6:45

В Кодинске на городском хоккейном корте установили систему освещения

Теперь на крытом катке можно кататься с комфортом даже вечером
Полина КУЗНЕЦОВА
На катке установлены специальные светильники, которые будут исправно работать даже при очень низких температурах. Фото предоставлено компанией

На катке установлены специальные светильники, которые будут исправно работать даже при очень низких температурах. Фото предоставлено компанией

На хоккейном корте Кодинска в Кежемском районе Красноярского края завершили монтаж системы освещения. Подрядная организация смонтировала над кортом 100 светильников для высоких пролетов на штангах, на стенах – 100 светильников в специальном исполнении для тяжелых условий среды (низкие температуры), дополнительные светодиодные светильники для обозначения выходов и все сопутствующее электротехническое оборудование, включающее блоки управления и распределительные щиты. Общая стоимость оборудования и работ составила 1,4 млн рублей, которые выделило АО «Богучанская ГЭС» по программе благотворительной и спонсорской деятельности.

Спортивный клуб «Энергия» работает в Кодинске с 2011 года. Рядом с хоккейным кортом для спортсменов и любителей спорта оборудованы тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки команды. Клуб успешно выступает на краевых соревнованиях «Олимпийская зима Красноярья» и зимних спортивных играх муниципальных районов Красноярского края. Благодаря поддержке РусГидро и Богучанской ГЭС, кодинские спортсмены могут заниматься круглогодично и проводить тренировки как по хоккею с шайбой, так и с мячом.

Энергетики также регулярно поддерживают развитие зимних видов спорта в Кежемском районе и Кодинске. В начале 2022 года для оснащения спортивной площадки клуб приобрел многоразовую разметочную ленту, обозначающую боковые и лицевые линии, активную сушилку на 30 пар коньков и силовую станцию для тренировок юных хоккеистов. Для организации соревнований и массовых мероприятий приобрели акустическую систему, в которую входят всепогодная звуковая колонка, микшерный пульт, радиоузел, усилитель мощности и вокальная радиосистема с микрофоном. На катке установлены камеры наблюдения (в помещении для хранения инвентаря и наружная), подключенные к видеорегистратору. В сентябре клуб «Энергия» получил современное электронное табло размером 1,8 на 2,7 метров для размещения оперативной информации по матчу для тренеров, игроков и зрителей.