Житель Красноярска поджег чужой ВАЗ, чтобы посмотреть, как горит пластмасса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 43-летний мужчина решил посмотреть, как же горит пластмасса. И для своих «опытов» он выбрал чужой ВАЗ-2107. Как рассказали в ГИБДД, владелец машины не оценил научный интерес незнакомца и написал заявление в полицию.

Оказалось, что машина была в неисправном состоянии, стояла себе припаркованная возле гаража знакомого автовладельца. Он должен был помочь хозяину ВАЗа с ремонтом. Вечером в ноябре 2021 года владелец гаража позвонил своему другу и сказал, что его автомобиль полностью уничтожили огнем.

43-летний мужчина, поджегший машину, был сильно пьян. Он проходил мимо гаражей и заметил, что возле одного из них стоит припаркованный ВАЗ. Подергал ручку – оказалось что машина незапертая. Он сел на водительское сидение и поджег приборную панель, чтобы понаблюдать, как разгорается пластмасса. Когда он понял, что огонь охватывает салон, то сбежал.

Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь 43-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. «Опыты» удались!