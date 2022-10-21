Красноярская администрация планирует реконструировать несколько крупных дорог

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске администрация готовится к массовой реконструкции крупных городских дорог. Как рассказали в мэрии, ремонт будет идти поэтапно с 2023 по 2025 года.

За три года будет закончена стройка и проектирование дорог, по которым уже начинались работы: развязка на Пашенном, дороги в Солнечном, переезд через Северное шоссе, пешеходный мост через улицу Семафорная и другие.

Из новых – будут реконструированы проспект им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади; Енисейский тракт около кладбища «Бадалык»; дорога на Елены Стасовой; улицы Дубровинского в районе Центрального парка.

Запланировано развить и улично-дорожную сеть в районе улиц Бограда – Дубровинского – Ломоносова – Деповская. Также будет создан проект к строящемуся детскому саду в «Медицинском городке» и в границах кластера в районе улицы 8 Марта.