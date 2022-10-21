В Красноярске троих мошенников приговорили к реальному сроку за аферы с квартирами на 12 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске троих мошенников приговорили к реальным срокам за аферы с чужими квартирами на 12 000 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе МВД, мужчины получили 8, 7,5 и 6 лет общего режима.

Как оказалось, аферисты подыскивали неоднозначных личностей и социально незащищенных, на которых обманом оформляли документы о собственности на хорошие квартиры без ведома их владельцев, а затем продавали. Таким образом, продали две из трех «переоформленных» квартир. Причем одну из них – дважды.

Сейчас все похищенные квартиры возвращены владельцам.