Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 20 октября изменилась схема движения на путепроводе по Мичурина. Как сообщают в администрации, это сделано в целых безопасности из-за проходящего там ремонта. Все неудобства горожане, двигаясь по путепроводу, будут испытывать до 1 декабря 2022 года.

Полностью закрыты полосы на Мичурина по нечетной стороне от дома №5 до дома №7.

Также на участке от дома №6а до пересечения с проездом в районе дома №74 по КрасРабу сужена проезжая часть.

На период ограничений движение транспорта будет организовано по встречной полосе Мичурина.