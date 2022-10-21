Красноярский бизнесмен пойдет под суд за дачу взятки в виде мобильного телефона и автомобиля Land Rover Range Rover Sport

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае бизнесмена обвиняют в дачи взятки в особо крупном размере – в виде мобильного телефона и автомобиля Land Rover Range Rover Sport. Как сообщает СК на транспорте, предприниматель свою вину признал полностью, сейчас он ожидает суда.

Все произошло еще в 2021 году. Бизнесмен, действовавший от имени и в интересах ООО «Электросервис» и ООО «Инженерные системы», передал генеральному директору АО «ДРСУ №10» и АО «КрайДЭО» взятку в особо крупном размере - стоимость машины и телефона составила около 7 800 000 рублей.

Такие «подарки» делались за то, что бы получить возможность беспрепятственно подписать договоры субподряда на электромонтажные работы, доп.соглашения по увеличению аванса, а также за то, чтобы руководители дали своим подчиненным точно такие же указания.

Было заведено уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Материалы расследования направлены в суд.