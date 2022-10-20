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Спорт20 октября 2022 12:31

В Красноярском крае до конца года появится четыре новых футбольных поля

В разных сельских районах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае до конца года появится четыре новых футбольных поля

В Красноярском крае до конца года появится четыре новых футбольных поля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае до конца года завершится обустройство четырех футбольных полей.

Они появятся в сельских районах – в Манском и Ужурском, Дзержинском и Новоселовском. Спортивные объекты находятся в разной степени готовности, сообщает минспорта края. Например, в поселке Первоманск (Манский район) уже готово основание для поля. Вскоре там установят ворота и скамейки для болельщиков. То же самое и в Дзержинском районе.

Два поля уже готовы в Новобирилюсском и Большемуртинском районах. Поверхность спортивной площадки искусственная. Для их постройки выбирали самые удобные места. Так, в Новобирилюсах – это центр села и недалеко от школы. Площадь – 800 квадратных метров, есть где развернуться и юным спортсменам, и их родителям. Погонять мяч многие любят. Для школьников уже идут организованые занятия.