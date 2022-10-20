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Происшествия20 октября 2022 11:49

В Канске в колонию отправили разбойницу, напавшую на диспетчера такси

Гражданка перепутала здания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Канске в колонию отправили разбойницу, напавшую на диспетчера такси

В Канске в колонию отправили разбойницу, напавшую на диспетчера такси

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вынесли приговор местной жительнице за разбойное нападение на диспетчера такси. Придется ей отбывать 5,5 лет в колонии общего режима. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе краевой полиции.

Дело было в декабре прошлого года. В офис такси зашла нетрезвая гражданка, она искала свою приятельницу (позже выяснилось, что перепутала здания). Вела себя вызывающе, поэтому диспетчер попросила ее уйти по-хорошему. В ответ «гостья» словно с ума сошла – она увидела в открытом ящике тумбы нож (можем предположить, это был кухонный нож, которым диспетчер пользовалась во время обеда).

Сначала нападавшая сделала несколько попыток ударить работницу такси в живот, угрожала убить ее. Затем схватила сотовый телефон диспетчера и три служебных мобильника, выгребла около двух тысяч рублей выручки и скрылась. Нашли ее буквально за пару часов. Как оказалось, местная жительница уже была судима за нападение на человека.