В Канске в колонию отправили разбойницу, напавшую на диспетчера такси Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вынесли приговор местной жительнице за разбойное нападение на диспетчера такси. Придется ей отбывать 5,5 лет в колонии общего режима. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе краевой полиции.

Дело было в декабре прошлого года. В офис такси зашла нетрезвая гражданка, она искала свою приятельницу (позже выяснилось, что перепутала здания). Вела себя вызывающе, поэтому диспетчер попросила ее уйти по-хорошему. В ответ «гостья» словно с ума сошла – она увидела в открытом ящике тумбы нож (можем предположить, это был кухонный нож, которым диспетчер пользовалась во время обеда).

Сначала нападавшая сделала несколько попыток ударить работницу такси в живот, угрожала убить ее. Затем схватила сотовый телефон диспетчера и три служебных мобильника, выгребла около двух тысяч рублей выручки и скрылась. Нашли ее буквально за пару часов. Как оказалось, местная жительница уже была судима за нападение на человека.