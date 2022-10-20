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Общество20 октября 2022 11:15

Глава Красноярска рассказал об усилении мер безопасности в городе

По факту – базовые вещи, к которым стоит вернуться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Глава Красноярска рассказал об усилении мер безопасности в городе

Глава Красноярска рассказал об усилении мер безопасности в городе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов рассказал об усилении мер безопасности в краевом центре. Напомним, что в регионе с 19 октября в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина веден базовый уровень готовности. Как следствие такой же уровень будет и в Красноярске. А это значит, что будет усилена охрана образовательных учреждений. И, в первую очередь школы. Так, внутри и снаружи зданий должны обязательно работать камеры видеонаблюдения, а при любом подозрении на опасность информация будет передаваться в правоохранительные органы.

Также Владислав Логинов попросил горожан внимательно относиться к своим детям на улицах, а также оставленным вещам и автомобилям. Что конкретно подразумевается под этими словами, какие мероприятия, «Проспекту Мира» в мэрии пока не рассказали.