В Канске чиновницу уволили из-за мужа, выигравшего на тотализаторе

В Канске чиновницу уводили из-за мужа, выигравшего на тотализаторе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске сотрудницу районной администрации уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это случилось после того, как прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Ситуация на самом деле курьезная. Женщина заполняла декларацию в налоговую службу, вносила в нее расходы, доходы и наличие имущества. На себя и на своего мужа. Вроде все записала, ничего не утаила. Однако по какой-то причине не указала, что у супруга есть побочный заработок (может, забыла, может нарочно). Он - азартный игрок и любит делать ставки в букмекерской конторе и на тотализаторе. За минувший год его доход в этой сфере составил 2,4 миллиона рублей. Казалось бы, одна оплошность в составлении декларации, а стоила работы.

Добавим, что такие вот «не до конца» заполненные декларации стоили многим чиновникам рабочего места, а депутатам – мандатов.