Оборудование для школ Свердловска прибыло из Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

Гуманитарный груз, в составе которого находилось 299 ноутбуков, 59 принтеров, 15 электропечей и 13 жарочных шкафов для школьных столовых, прибыл из Красноярского края в учебные учреждения Свердловска Луганской Народной республики. Все оборудование было приобретено за счет бюджета края, рассказали в правительстве.

Техника уже заняла свои места в пищеблоках. Одну из печей, например, установили в Червонопартизанской школе № 1. Теперь впервые за несколько лет горячие завтраки и обеды будут получать 250 учеников 1-4 классов.

Напомним, это уже не первая гуманитарная помощь, которая была оказана школьникам Луганской Народной республики. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем и Свердловским районом и городом Свердловск, которое было подписано в июле 2022 года, для них собрали школьные принадлежности. Ученикам отправили рюкзаки, школьную форму, спортивные мячи и книги.