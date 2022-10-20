В Уяре полиция задержала пьяного водителя, сбегавшего с места убийства

В Уяре полиция задержала пьяного водителя, сбегавшего с месте убийства. Фото: СК

В Уяре наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на подозрительный грузовичок УАЗ. Пытаясь сбежать от полицейских, водитель столкнулся с ними. Выяснилось, что 28-летний местный житель был пьян, алкотест показал 0,75 мг/л. Но на этом дело не закончилось – машину он угнал, она чужая. И в кузове УАЗа нашли чужие электроинструменты.

А вскоре стало известно, что молодой человек имеет прямое отношение к пожару в частном доме на улице Калинина, где было найдено тело его 45-летнего хозяина. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, озвученной «Комсомольской правде»-Красноярск, накануне, 19 октября, подозреваемый бы в гостях у потерпевшего, весь день они вместе пили, а затем разругались. Тот, что помоложе, схватил гаечный ключ и несколько раз ударил хозяина дома по голове, от чего тот умер.

Чтобы скрыть следы преступления, гость поджег подушку в доме. Убегая, забежал в хозпостройку и забрал оттуда электроинструмент, загрузил в хозяйский УАЗ. Но скрыться, как уже сказано ранее, не сумел. На него завели три уголовных дела: «Убийство», «Кража» и «Угон».