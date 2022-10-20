Гаджеты красноярцев будут тестироваться в Санкт-Петербурге

Это единственная в стране радиолаборатория, которая исследует работу электроники в российской мобильной сети. В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, что необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще около десятка новых категорий.

В центре специалисты тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для максимально эффективной работы в мобильной сети. Как отмечают эксперты, самое правильное, когда устройства попадают в розницу только после тестирования – это исключает некорректную работу и дает абонентам возможность использовать весь потенциал своего гаджета в сети оператора.

Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования рассказал подробности о работе обновленной радиолаборатории:

- Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаем тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования.

С учетом того, что продажи смартфонов с поддержкой 5G в стране выросли вдвое и их доля занимает уже примерно 16,3% рынка, в обновленной лаборатории открыта специальная тестовая зона для исследования работы устройств в сетях 5G на всех подходящих для них частотах.

По словам руководителя центра, при обновлении также улучшено и качество экранирования в помещениях для тестирования, чтобы мобильный сигнал не выходил за пределы здания.

Специалисты уверены, что текущей мощности обновленного центра будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.