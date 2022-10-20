В Красноярске компания наела в кафе на 33 тысячи рублей и сбежала без оплаты. Фото: гриль-бар "Крылья"

В Красноярске компания из трех молодых людей с низким содержанием совести наела-напила в кафе на 33 тысячи рублей и сбежала, не оплатив. Об этом рассказала совладелица гриль-бара «Крылья» на улице Молокова Ольга Верещагина.

Неприятный инцидент произошел накануне, 19 октября. В помещение вошли трое гостей. Часов пять или шесть они пировали, заказывали без стеснения блюда и дорогие коктейли. А потом по-хитрому тихо ушли. Сначала скрылся один из халявщиков, а спустя несколько минут еще двое. Они попали на камеру наблюдения, установленную над входом в гриль-бар.

Ольга Верещагина просит красноярцев помочь ей разыскать бессовестных посетителей. Обещает вознаграждение за полезную информацию в размере 10 тысяч рублей, анонимность гарантирует. Заявление в полицию уже написано.