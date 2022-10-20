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Общество20 октября 2022 7:59

Депутаты красноярского Горсовета заказали сувенирную продукцию на 723 тысячи рублей

Вся информация есть на портале Госзакупок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Депутаты красноярского Горсовета заказали сувенирную продукцию на 723 тысяч рублей

Депутаты красноярского Горсовета заказали сувенирную продукцию на 723 тысяч рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

Депутаты красноярского городского Совета заказали сувенирную продукцию к Новому году. Информация появилась на портале Госзакупок. Там указана цена – 723 тысячи рублей. На что именно хотят потратить народные избранники столь нескромную сумму? Оказывается, это будут кабарики с карандашами и ручками, а также блокнотики с ручками и символикой Горсовета. Того и другого, и третьего по 200 штук. Кстати, условие: чтобы ручки цвета бордо с золотом и гербом города, на блокнотах – Коммунальный мост, на кубариках – виды города, герб и надпись «Красноярский городской Совет депутатов» с календарем на 2023 год, сообщают Sibnovosti.

Добавим, что в последнее время многие чиновники в разных городах России заявили об отказе от лишних затрат и экономии там, где можно обойтись без крупных затрат. Это касается новогодних праздников, корпоративов, подарков.