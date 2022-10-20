Депутаты красноярского Горсовета заказали сувенирную продукцию на 723 тысячи рублей

Депутаты красноярского Горсовета заказали сувенирную продукцию на 723 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Депутаты красноярского городского Совета заказали сувенирную продукцию к Новому году. Информация появилась на портале Госзакупок. Там указана цена – 723 тысячи рублей. На что именно хотят потратить народные избранники столь нескромную сумму? Оказывается, это будут кабарики с карандашами и ручками, а также блокнотики с ручками и символикой Горсовета. Того и другого, и третьего по 200 штук. Кстати, условие: чтобы ручки цвета бордо с золотом и гербом города, на блокнотах – Коммунальный мост, на кубариках – виды города, герб и надпись «Красноярский городской Совет депутатов» с календарем на 2023 год, сообщают Sibnovosti.

Добавим, что в последнее время многие чиновники в разных городах России заявили об отказе от лишних затрат и экономии там, где можно обойтись без крупных затрат. Это касается новогодних праздников, корпоративов, подарков.