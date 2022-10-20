Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Ночью 20 октября в Норильске произошла смертельная авария. Водитель «Ford» 1991 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с погрузчиком «Bobcat», рассказали в ГУ МВД.

ДТП произошло на юго-восточном въезде в город. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в погрузчик «Bobcat», которым управлял 51-летний водитель. От полученных травм водитель «Ford» скончался в машине скорой помощи.

Все обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.

Напомним, 10 октября в Норильске в результате лобового столкновения в больнице оказался водитель КамАЗа. Вторым участником аварии стал грузовик Scania – именно его водитель выехал на встречку.