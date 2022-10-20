Депутат Госдумы и бывший замгубернатора Красноярского края Сергей Сокол уехал добровольцем в зону СВО. Фото: er.ru

Сергей Сокол – бывший заместитель губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, а ныне депутат Государственной Думы от Хакасии. В первые же дни, когда было объявлено о частичной мобилизации, Сергей Сокол объявил, что отправится в зону специальной военной операции. Ему почти 52 года, сын кадрового офицера разведки, к месту выполнения боевой задачи отправился в звании майора разведки. Сначала, как полагается, под руководством опытных инструкторов мобилизованные прошли обучение.

Добавим, что план по частичной мобилизации в Красноярском крае выполнен к 7 октября. 4 октября был отправлен последний поезд с мобилизованными мужчинами. При этом конкретное число мобилизованных красноярцев не называется. Чуть раньше о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались соседние республики - Тыва и Хакасия.