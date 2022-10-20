Буровые работы на Карла Маркса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупреждают о продолжении буровых работ по Карла Макса между станциями метро «Улица им. Карла Маркса» и «Площадь революции» с 24 октября. В администрации города рассказали, что техника будет работать в течении дня на крайней левой полосе.

Полностью перекрывать дорожное полотно не планируется, однако водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

Схема ограничения улицы

Сегодня и завтра, 20 и 21-го октября соответственно, буровые машины работают по Карла Маркса от Вейнбаума до Сурикова, в районе бизнес-центра «Европа».

Напомним, для бурения скважин будущего метро в Красноярске перекрывали пять улиц. Большая часть работ завершилась 18 октября. Общая длина перекрытий не превышает 75 метров в длину.