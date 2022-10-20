В Иланском на открытии «Губернского клуба любителей домашних животных» подарят дом для собаки

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

А в октябре начались Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных», они пройдут в семи города Красноярского края и в столице Хакасии.

Праздник для жителей Иланского состоится 22 октября по адресу ул. Ленина, 56 рядом с ДК «Орион», 55, начало в 12.00.

В числе приглашенных служебная собака, питомцы кинологического клуба «Страж», - они покажут свои таланты.

И только в этот день жители Иланского смогут получить необычные «деньги», песики, и обменять их на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Получить их очень легко: мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца.

Гвоздь программы – подарок владельцам собак на частных подворьях, настоящая будка, от Иланского лесничества. Кто станет новым хозяином нового дома для своего четвероногого охранника? Это мы узнаем на празднике! Победитель акции станет героем репортажа в «Комсомольской правде», а его питомец справит новоселье!

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