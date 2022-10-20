Банки подводят итоги выдач по льготным ипотечным программам

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Традиционно, основной объем продаж жилищных ипотечных кредитов с господдержкой приходится на Москву и область. Вторую строчку рейтинга по объему сделок занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следующими в пятерку лидеров продаж идут Краснодарский край, Республика Татарстан и Ростовская область.

Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ рассказал, что каждый второй льготный кредит в банке оформлен по программам с государственным субсидированием, а это 74 тысячи жилищных кредитов почти на 375 млрд рублей. Комментируя ситуацию на рынке, эксперт отметил:

- В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков. Ставки по ней не превышают 5-7%, клиентам доступны предложения с первым взносом от 15%, а также специальные условия от застройщиков. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, и к концу года мы преодолеем отметку в 400 млрд рублей выданных кредитов.

По «семейной ипотеке», которая продолжает пользоваться повышенным спросом, банком уже оформлено более 32 тысяч сделок на общую сумму свыше 174 млрд рублей. А с учетом собственной программы для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной "семейной ипотеке", объем выдач превысил 3,5 млрд рублей.

Напомним, что льготная программа ипотечных кредитов с государственной поддержкой действует в России с 2020 года.