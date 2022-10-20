В Красноярском крае на Енисее столкнулись два катера, погиб человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края на Енисее столкнулись два маломерных судна, в результате чего погиб человек. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Предварительно известно, что накануне, 19 октября, около 4 часов ночи лодка «Салют Навигатор 525» шла из Туруханска в направлении деревни Бакланиха. Ей навстречу двигалась моторная лодка «Прогресс 4». В той и другой по два человека. В результате столкновения погиб пассажир «Прогресса 4». Теперь следователи выясняют причину случившегося. В частности, по какой надобности северян понесло среди ночи совершать навигацию по Енисею и в каком состоянии они находились.