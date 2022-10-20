Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решить бытовые и даже какие-то повседневные вопросы женам и родителям мобилизованных жителей Красноярского края помогают социальные работники. Как рассказали в министерстве социальной политики региона, для этого подключили все ресурсы ведомства.

К соцработникам могут обратиться как сами члены семьи, так и их знакомые. Просьбы у всех разные: кому-то надо помочь привезти воду или твердое топливо, другим – отремонтировать жилье. Нескольких детей и родителей мобилизованных граждан на машинах социальных центров доставили в поликлиники и больницы для медосмотра.

Для пожилых граждан предусмотрено бесплатное соцобслуживание.

Если вопрос не может решить соцзащита, он передается в профильное ведомство.

Напомним, сегодня, 20 октября, в администрации Красноярска будет работать горячая линия, во время которой специалисты ответят родственникам мобилизованных красноярцев на интересующие их вопросы. Звонки будут принимать с 14.00 до 18.00 по телефону 226-13-13.