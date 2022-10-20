В Красноярске подрядчица по отлову бездомных собак присвоила 3,5 миллионов рублей Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины, которую обвиняют в крупном мошенничестве. Речь идет о сумме более чем в 3,5 миллиона рублей из бюджета, выделенных для отлова и содержания бездомных собак.

По версии следствия в период июня 2018 по декабрь 2019 подозреваемая работала заместителем директора ООО «Бриз» и заключила 14 муниципальных контрактов с администрациями Балахтинского, Большемуртинского, Емельяновского, Мотыгинского и Шарыповского районов. Сама собак, разумеется, не отлавливала – нанимала рабочих. Однако сильно не старалась: для видимости мужчины ловили несколько жучек и полканов, ветеринары их не осматривали, стерилизацию не делали. Зато документы на оплату работы подозреваемая подавала в полном объеме, а перечисленные из бюджета деньги забирала себе.

Кстати, в пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили, что это будет вторая судимость у гражданки – у нее уже есть условный срок за борьбу с бездомными собаками в Лесосибирске. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, а под арестом две ее машины и земельные участки.