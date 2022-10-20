В Красноярском роддоме ночью был пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в одном из медицинских учреждений Красноярска произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, спасателям пришлось выезжать на вызов в родильный дом в микрорайоне Солнечный.

Сообщение на телефон экстренной службы поступило в 00:32 часа. Была информация, что на 4-м этаже здания загорелась электрощитовая. На месте работали 64 человека личного состава и 21 единиц, в том числе от МЧС 56 человек личного состава и 11 единиц техники. Из помещения эвакуировали 17 женщин и медработников. Уже в 1:15 огонь был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.