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Происшествия20 октября 2022 2:00

В Красноярском роддоме ночью был пожар

Из-за короткого замыкания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском роддоме ночью был пожар

В Красноярском роддоме ночью был пожар

Фото: Мария ЛЕНЦ

Минувшей ночью в одном из медицинских учреждений Красноярска произошел пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, спасателям пришлось выезжать на вызов в родильный дом в микрорайоне Солнечный.

Сообщение на телефон экстренной службы поступило в 00:32 часа. Была информация, что на 4-м этаже здания загорелась электрощитовая. На месте работали 64 человека личного состава и 21 единиц, в том числе от МЧС 56 человек личного состава и 11 единиц техники. Из помещения эвакуировали 17 женщин и медработников. Уже в 1:15 огонь был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.