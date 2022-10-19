20 октября семьи мобилизованных красноярцев смогут задать свои вопросы на горячей линии

Горячую линию в поддержку семей мобилизованных красноярцев проведет администрация города 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячую линию в поддержку семей мобилизованных красноярцев проведет администрация города 20 октября. Находиться у телефонов будут специалисты различных ведомств: соцзащиты, главного управления образования города и молодежного центра «Добро». Именно их волонтеры организуют различные проекты в поддержку родственников мобилизованных граждан. Мэрия Красноярска предупреждает, что некоторым позвонившим придется подождать – оперативно ответить смогут не всем.

Чтобы получить обратную связь, горожане должны быть готовы назвать свои контактные данные. Это ФИО, адрес телефон, по которому оператор в дальнейшем с ними свяжется.

Принимать звонки будут в течении 4 часов по телефону 226-13-13.

Напомним, что первые призванные в рамках частичной мобилизации жители Красноярского края уже начали получать единовременные выплаты. Их размер составляет 100 тысяч рублей, при этом потратить деньги можно на что угодно.