В Красноярске осудили четырех наркоторговцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приговоры вынесли группе из четырех закладчиков. Об этом сообщает УФСБ по краю.

Группа наркоторговцев перевозила синтетические наркотики из Новосибирской области в Красноярск. Указания они получали через Telegram. По адресам они забирали наркотики из тайников, затем фасовали их и раскладывали закладки по всему городу.

В ноябре 2021 года молодых людей задержали. Всех признали виновными в перевозке и сбыте наркотиков. Красноярцев осудили на сроки от 4,5 до 5 лет.