Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:07

В Красноярске осудили четырех наркоторговцев

Всех приговорили к реальным срокам лишения свободы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске осудили четырех наркоторговцев

В Красноярске осудили четырех наркоторговцев

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске приговоры вынесли группе из четырех закладчиков. Об этом сообщает УФСБ по краю.

Группа наркоторговцев перевозила синтетические наркотики из Новосибирской области в Красноярск. Указания они получали через Telegram. По адресам они забирали наркотики из тайников, затем фасовали их и раскладывали закладки по всему городу.

В ноябре 2021 года молодых людей задержали. Всех признали виновными в перевозке и сбыте наркотиков. Красноярцев осудили на сроки от 4,5 до 5 лет.