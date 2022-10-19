В Красноярске обследуют 291 здание, попавшее в зону прохождения ветки метро Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обследуют 291 здание, попадающее в зону прохождения ветки будущего метро. Об этом сообщается в тг-канале подземки.

Специалисты оценят техническое состояние зданий и решат, нужно ли им усиление основания. 99 строений будет осмотрено визуально, 192 – инструментальным методом.

В частности, будут сделаны специальные шурфы - вертикальные скважины, выкопанные возле зданий, через которые можно изучить основания построек под землей. Работы начнутся на следующей неделе.