Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 8:51

В Красноярске обследуют 291 здание, попавшее в зону прохождения ветки метро

Процесс начнется на следующей неделе
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске обследуют 291 здание, попавшее в зону прохождения ветки метро

В Красноярске обследуют 291 здание, попавшее в зону прохождения ветки метро

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обследуют 291 здание, попадающее в зону прохождения ветки будущего метро. Об этом сообщается в тг-канале подземки.

Специалисты оценят техническое состояние зданий и решат, нужно ли им усиление основания. 99 строений будет осмотрено визуально, 192 – инструментальным методом.

В частности, будут сделаны специальные шурфы - вертикальные скважины, выкопанные возле зданий, через которые можно изучить основания построек под землей. Работы начнутся на следующей неделе.