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Общество19 октября 2022 8:37

В Красноярске начался суд над руководителем перинатального центра

Его обвиняют в халатности
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске начался суд над руководителем перинатального центра

В Красноярске начался суд над руководителем перинатального центра

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в Октябрьском райсуде начался процесс над главврачом перинатального центра Вадима Яниным и его замом Татьяной Меньшиковой. Их обвиняют по статье «Халатность», сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

По версии следствия, Янин не определил порядок выписки младенцев, рожденных по программе суррогатного материнства. Ему было известно, что в центре женщины рожают детей для «третьих лиц», а в Красноярске и в целом в стране у них законных представителей нет.

Несмотря на это Янин не поручал составлять акты об оставлении ребенка в роддоме, и не передавал эту информацию в органы опеки. Этого также не делала и Татьяна Меньшикова. Следующее заседание намечено на 28 октября 2022 года.