В музее Кодинска открылась обновленная выставка, посвященная Богучанской ГЭС

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кодинске Красноярского края начала работать обновленная выставка, посвященная истории строительства и сегодняшней работе Богучанской ГЭС. Экспозицию, которая располагается в Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой, специально дополнили новыми экспонатами к празднованию 10-летия пуска первых гидроагрегатов станции. Напомним, выставка открылась еще в декабре 2021 года к профессиональному празднику – дню энергетика и 100-летию плана ГОЭЛРО.

Сейчас в экспозиции появились десятки новых экспонатов и описаний, которые дополняют рассказ об истории Нижнего Приангарья и пятой по мощности ГЭС России важными фрагментами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставка зрелищная и интерактивная: проходя по залу от входа до середины, посетители одновременно проходят по течению Ангары – условно от восточной границы Кежемского района до плотины ГЭС. Находясь под навесными панелями, изображающими ледоход на поверхности Богучанского водохранилища, гости видят огромные «напластования» событий, происходивших на этой земле от палеолита до наших дней.

К уже имевшимся панелям на стенах добавлены блоки в самой нижней части (условно на «дне» реки), куда авторы проекта из музея «Ньютон Парк» поместили новые экспонаты. Здесь можно увидеть инструменты геологов, обследовавших долину реки и прилегающие территории накануне строительства ГЭС, и обнаруженные ими полезные ископаемые. В отдельных блоках поместили гриф гитары, символизирующей романтику молодых комсомольцев-строителей; эмблему грузовика КРАЗ, принимавшего участие в строительстве и доставке грузов; инструменты электромонтеров, работавших в прибрежных деревнях более полувека назад, и другие предметы.

Во второй половине зала, олицетворяющей современность, открыт стенд, посвященный взаимодействию станции и крупнейшего потребителя ее энергии – Богучанского алюминиевого завода. Посетители смогут увидеть образец продукции завода – слиток алюминия. Стенд ГЭС дополнен фотографией с обозначением основных элементов конструкции: бетонной и каменно-набросной плотин, двух водосбросов, машинного зала и мест установки гидроагрегатов. На стенде, описывающем социальные проекты, обновлены фотографии и описания объектов, построенных и введенных в 2022 году – в первую очередь городской арки, ставшей подарком энергетиков к 45-летию города Кодинск.

Фото: Мария ЛЕНЦ

НАША СПРАВКА

Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой создан в 1985 году для сохранения традиций и культуры жителей Нижнего Приангарья. В 1990 году музей переехал из поселка Кежма в город гидростроителей Кодинск. В музее действуют экспозиции «Природа Приангарья» (здесь можно увидеть чучела птиц и животных, лодку с рыболовными снастями и охотничье зимовье), «Ангарская изба» (предметы ангарского быта конца XIX века), «Кежемский район в годы войны». Интерактивная экспозиция станции повысила популярность музея, вышедшего на новый уровень развития. С января по июль 2022 года сотрудники музея провели 110 обзорных экскурсии, в которых приняли участие 1596 посетителей (более 10% жителей города Кодинска).