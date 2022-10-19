Красноярский край претендует на звание самого креативного региона страны Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирский институт развития креативных индустрий будет представлять Красноярский край во втором сезоне Russian Creative Awards. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В 2022 году победитель будет определяться в 10 номинациях. Номинировать можно, как собственные проекты, так и сторонние, если их результаты кажутся достойными. Сибирский институт развития креативных индустрий заявил проекты Красноярского края в пяти номинациях.

В номинации «Креативный регион» представлен Красноярский край. А на звание «Открытие года» претендует сам Сибирский институт развития креативных индустрий.

- Наш институт развития достаточно молод. Но мы уже успели, к примеру, организовать премьерный показ фильма красноярских режиссеров «Там, где наш дом», который помог ленте выйти в федеральный прокат, провели аудит региональных брендов, работаем с Президентским фондом культурных инициатив по образовательным форматам для креативного сообщества. И, конечно, мы готовы оказывать различные меры поддержки: от инфраструктуры до продюсирования, - рассказал директор института Александр Черников.

В номинации «Креативное пространство года» представлен кластер «Квадрат». Сейчас в нем функционируют офисы и мастерские, а совсем скоро появятся шоу-рум творческих товаров красноярских производителей, коворкинги и событийные площадки.

В номинации «Образовательные проекты» на победу претендует ТИМ «Бирюса». Победители будут объявлены на церемонии награждения в Москве 1 декабря 2022 года.

Для справки:

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в первый раз состоялась в 2021 году. Это высшая награда для креативного сообщества России. Она призвана отметить наиболее успешных деятелей и проекты в креативной сфере, обеспечить им поддержку и национальное признание.

Идея о запуске премии появилась на первой «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко.