Житель Красноярского края устроился на работу и начал платить алименты после того, как его машину забрали в счет долга

40-летний житель Канска накопил более 280 тысяч рублей долга по алиментам Фото: Мария ЛЕНЦ

40-летний житель Канска накопил более 280 тысяч рублей долга по алиментам, после чего им занялись приставы. На мужчину завели исполнительное производство и назначили 100 часов обязательных работ, рассказали в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Впрочем, эта мера результата не принесла – положенное время должник отработал, а потом начал скрываться от сотрудников ведомства.

Тогда судебные приставы объявили в исполнительный розыск принадлежащую мужчине «Ладу Приору» и, когда нашли, наложили на нее арест. Прошло 10 дней, в течение которых мужчина так и не начал платить алименты, поэтому машину было решено передать взыскателю в счет погашения долга.

Лишь после этого мужчина устроился на работу и начал выплачивать 50% от своей зарплаты на счет детей.