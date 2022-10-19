В двух районах правобережья Красноярска холодную воду отключат на 6 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

20 октября в двух микрорайонах Кировского района Красноярска на 6 часов отключат холодную воду. Об этом сообщает СГК.

Так, с 12:00 до 18:00 часов в Образцово и Первомайском местным жителям придется потерпеть без холодной воды. Все для очистки мусорного засора в магистральном канализационном коллекторе.

В СГК пояснили, что причиной засоров является несоблюдение правил эксплуатации санузла. Энергетики напоминают, что в унитаз категорически запрещено смывать остатки еды, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки.