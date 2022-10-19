Красноярский Горсовет собирается потратить более 700 тысяч рублей на канцелярию Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Горсовет опубликовал закупку канцелярии на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Главного портала закупок.

Так, Горсовет собирается закупить кубарики с карандашами и ручками, а также блокноты с ручками. Вся канцелярия должна быть с символикой правительственного органа. Всего – 400 штук, по 200 наборов кубариков с принадлежностями для письма и столько же блокнотов.

Вся заказанная продукция является сувенирной. Итоги аукциона будут подведены 20 октября.