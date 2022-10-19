В Красноярске 19 ноября приедет поезд Деда Мороза. Фото: КрасЖД

19 ноября в Красноярск приедет поезд Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба КрасЖД.

22 октября Дед Мороз отправится из Великого Устюга на поезде, подготовленном РЖД. В 09:00 часов утра он прибудет на станцию Красноярск, а в 19:38 часов того же дня – в Ачинск. В составе 19 вагонов: салон-приемная, сцена, вагон «Сказочная деревня», вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие.

Детей на вокзалах Красноярска и Ачинска будет ждать развлекательная программа. Артисты и аниматоры займутся созданием новогодней атмосферы. Билеты поступят в продажу уже 19 октября. Купить их можно на сайте РЖД.