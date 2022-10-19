Экс-председатель общественной организации Норильска потратила на себя 450 тысяч рублей, выделенных инвалидам

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

На бывшего председателя одной из общественных организаций Норильска заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В МВД сообщили, что 39-летняя женщина подозревается в том, что потратила на личные нужды деньги, которые поступили для покупки инвентаря для реабилитации инвалидов.

450 тысяч рублей на счет экс-председателя поступили от разных организаций в ответ на ее просьбу о покупке поручней для людей с ограниченными возможностями, которые проходят курс восстановления в больнице. Однако благотворительная помощь с расчетного счета перекочевала в карман общественницы.

Теперь женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, ее подозревают еще в двух таких же преступлениях – ведется следствие.