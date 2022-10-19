Большой кусок штукатурки упал с потолка в школе Черногорска

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В школе № 13 Черногорска с потолка отвалился большой кусок штукатурки. Случившееся подтвердили в министерстве образования. Опасный участок уже огорожен, сообщает издание «Юг Сибири».

В ЧП никто не пострадал. Как уверяет администрация, частичное обрушение штукатурки произошло вечером, когда в здании никого не было.

После инцидента в учебное заведение выехала специальная комиссия. Теперь школу ждет ремонт – потолок решено переделать на всем втором этаже.

Напомним, 9 октября в селе Каратузское Красноярского края в библиотеке во время ремонта обрушился потолок. Без жертв не обошлось – под завалами погиб человек. Сейчас следователи проводят проверку ЧП.