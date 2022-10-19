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Общество19 октября 2022 4:41

Штрафов на 7 миллионов рублей выписали водителям за парковку на газонах в Красноярске

Все нарушения были зафиксированы с начала 2022 года в Советском районе
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Штрафы за парковку на газоне в Советском районе Красноярска с начала года получили 2 926 водителей. В общей сумме это составило 7 357 138 рублей, рассказали в администрации города.

Самым эффективным способом находить нарушителей является автоматическая система «Дозор-МП». Комплекс фотографирует машину нарушителя, фиксирует госномер, а также где и когда стоял автомобиль. Затем также, без привлечения людей, формируется постановление и отправляется на почту нерадивого водителя.

Руководитель администрации Советского района Елена Ланина отметила, что помочь наказать автохамов, которые портят газоны, могут и сами жители города. Для этого достаточно сфотографировать нарушителя, указать время, место и свои данные. Затем отправить эту информацию в административную комиссию района или на электронную почту sov@admkrsk.ru.